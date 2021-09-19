ألمانيا: ضجة بعد مظاهرة لليمين المتطرف في مكان جريمة طعن نفذها صومالي

نظم حزب يميني متطرف أمس السبت مظاهرة في المكان الذي وقعت فيه جريمة طعن نفذها لاجئ صومالي في مدينة فورتسبورج جنوبي ألمانيا قبل نحو ثلاثة شهور وأسفرت عن مقتل ثلاث نساء، وقد أثارت هذه المظاهرة ضجة على مواقع التواصل في الإنترنت.



كان المتظاهرون وعددهم نحو 20 شخصا من أنصار حزب "الطريق الثالث" لطخوا ثلاث دمى من القش بدم مزيف في ساحة بارباروسا معربين عن احتجاجهم على ما أسموه "طوفان اللجوء".



وانتشرت الصور في شبكة الإنترنت، وأكدت الشرطة الواقعة.



وفي المقابل، نظم ما يتراوح بين 200 و300 شخص مظاهرة مضادة لمظاهرة اليمين المتطرف.



كما كان هناك غضب في شبكات التواصل الاجتماعي لأن دمى القش الملطخة بالدماء المزيفة كان موضوعا عليها بشكل مباشر صور المرشحين الثلاثة لمنصب المستشار وهم ارمين لاشيت مرشح تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي وأولاف شولتس مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي وانالينا بيربوك مرشحة حزب الخضر.



وذكرت الشرطة أنه لم تكن هناك اضطرابات تستحق الذكر. وأعلن متحدث باسم الشرطة اليوم الأحد عن مراجعة أحداث أمس بمشاركة الادعاء العام لكنه قال إن الأحداث لم تستوف أركان الجريمة الجنائية.



كان المهاجر الشاب طعن في الخامس والعشرين من حزيران/يونيو الماضي أشخاصا يبدو أنه لا يعرفهم في قلب مدينة فورتسبورج ما أسفر عن مقتل النساء الثلاث وإصابة خمسة اشخاص آخرين بإصابات خطيرة.



وعكف خبراء مؤخرا على تقرير عن الصومالي أفاد بأنه ربما لا يكون أهلا لتحمل المسؤولية الجنائية في هذا الهجوم، ولم يتضح بعد على نحو كامل ما إذا كانت قناعات دينية لدى اللاجئ قد لعبت دورا في فعلته.