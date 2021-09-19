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بدأت في السعودية، اليوم الأحد، عملية اكتتاب الأفراد في نحو 2.4 مليون سهم من أسهم "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc".

وحددت الشركة 3 أيام لاكتتاب الأفراد تبدأ من اليوم وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء.

وانتهت يوم الاثنين الماضي عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات في اكتتاب الشركة، وتم تحديد سعر الطرح النهائي بـ151 ريالا للسهم، وبنسبة تغطية بلغت 13003% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبناءً على نسبة تغطية المؤسسات للاكتتاب في الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، فإن الأموال المجمعة بلغت 471.1 مليار ريال.

وكانت "هيئة السوق المالية" قد وافقت بتاريخ 28 يونيو الماضي على طلب الشركة طرح 24 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهمها، خصص 90% منها للمؤسسات المالية المكتتبة و10% للأفراد.