المستشار الألماني يبدأ جولة خليجية مطلع الأسبوع المقبل



يبدأ المستشار الألماني أولاف شولتس جولة خليجية مطلع الأسبوع المقبل تشمل السعودية وقطر والإمارات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن ألمانيا ربما تحصل على امدادات من الغاز الطبيعي المسال من دولة الإمارات العربية المتحدة في غضون الأيام القادمة ، في إطار سعي البلاد لمعادلة التحركات الروسية بوقف الامدادات.



وصرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم بأن شولتس سيوقع على الأرجح عقود تسليم خلال جولته الشرق الأوسطية التي تستغرق يومين ، مشيرا إلى أن المحادثات قطعت شوطا كبيرا خصوصا مع الإمارات.



وأضاف هابيك "إمداد الغاز آخذ في التوسع تدريجيا وأن الحكومة تجري محادثات بشكل دائم مع الكثير من الدول وأيضا مع دول في شبه الجزيرة العربية



كما تجري ألمانيا محادثات مع قطر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي بشأن شحنات محتملة من الغاز الطبيعي المسال، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على انفراجة في المفاوضات.



ووفقا لـ"بلومبرج"، أثبتت المحادثات مع موردي الغاز في أوروبا وأمريكا الشمالية أنها معقدة بالمثل، ما يبرز المشقة التي يواجهها شولتس وحكومته في تأمين إمدادات غاز قصيرة الأجل حتى يتجنب أكبر اقتصاد في أوروبا أزمة طاقة في الخريف والشتاء.



وكانت المحادثات مع قطر - أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم - صعبة بشكل خاص، وفقا لمسؤولين في الحكومة الألمانية. وقد وصفوا استراتيجية قطر بالتعنت في تحديد سعر ومدة الاتفاقات المحتملة.



وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الاثنين في برلين أن شولتس سيلتقي خلال زيارته للسعودية ولي العهد محمد بن سلمان.



وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ذكر هيبشترايت أن "وفد أعمال رفيع المستوى" سيرافق المستشار خلال جولته. ولم يدل المتحدث بتفاصيل.