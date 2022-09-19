وزير الري ومدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يبحثان التعاون بشأن تغير المناخ

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، يرلان بايدوليت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والدكتور إسماعيل عبدالحميد مدير البرامج والمشاريع بالمنظمة؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

وتم خلال اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والتنسيق المشترك خلال فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP"27".

كما تم استعراض آليات التعاون العلمي والبحثي بين الوزارة والمنظمة، والتنسيق في مجال البحوث التطبيقية التي تخدم قطاع المياه، والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة بين المنظمة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة في المجالات البحثية المتعلقة بالمياه.

واستعرض الدكتور سويلم، الإمكانات المتميزة التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، مشيرًا إلى أنه يمكن للمنظمة الاستفادة من الخبرات الفنية والقدرات التدريبية واللوجيستية للمركز في عقد دورات تدريبية للمتدربين من الدول العربية والإفريقية.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الترتيبات الجارية لتنظيم حدث جانبي ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان: "المبادئ التوجيهية لسياسة الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"؛ بهدف بناء قدرات المسؤولين الحكوميين في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال تطوير الإستراتيجيات وتحسين التشريعات وإنشاء آليات لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه في الزراعة.

جدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتعني بالتعريف بالزراعة والتنمية الريفية ومشاكل الأمن الغذائي، والعمل على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في الدول الأعضاء وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتبادل الخبرات بين الدول.