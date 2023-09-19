تحدث محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز عن مواجهة الزمالك، موضحا انها مباراة قوية وصعبة.

وقال فتح الله:"البداية في أي بطولة تكون الأصعب، ما بالنا أمام الزمالك، هذا يجعلنا في حالة تركيز أكثر، لم نحصل على إجازات بعد مواجهة الجيش الرواندي، نتمنى أن تكون بدايتنا قوية لأن هدفنا هذا الموسم المنافسة على كل البطولات، لأننا نمتلك لاعبين (بتجمد قلبنا)".

وأضاف:"ننافس أندية كبيرة، لكن (اللاعيبة عندنا مجمدة قلبنا) حصلنا على المركز الثاني الموسم الماضي وأصبحنا قريبين، خاصة وأن المدير الفني مستمر ودعمنا بعناصر جيدة".

وأكمل:"الشيبي وأحمد توفيق موقوفان والأخير غير إنه موقوف فإنه تعرض لإصابة بالتواء في أول ربع ساعة في المباراة الماضية، وربمضان صبحي إن شاء الله يكون موجود أمام الزمالك وهو عنده عزيمة".

وأتم:" المواجهة ستكون قوية، السنوات الماضية اثبتت أن المباراة يكون بها ندية، وإن شاء الله يكون يليق باسم الناديين".