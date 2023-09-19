طاقم تحكيم تونسي لمباراة منتخب مصر للسيدات وجنوب السودان

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء عن طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر للكرة النسائية أمام جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2024.

منتخب مصر للسيدات، بقيادة مدربه محمد كمال، سيواجه جنوب السودان يومى 20 و 24 سبتمبر الجاري، ذهابا وإيابا فى مرحلة التصفيات الأفريقية.

وأسند الكاف المباراة لطاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكمة التونسية درصاف القنواطي، ويعاونها هدى عفين مساعد أول ونسرين الورتاني مساعد ثان، وأمكنة العجبوني حكما رابعا.

اتفق اتحاد الكرة مع مسؤولي ستاد السلام على استضافة مباراتي منتخب مصر للكرة النسائية أمام جنوب السودان.

وأسفرت قرعة التصفيات عن وقوع منتخب مصر في مواجهة السنغال حال تخطي مباراتي جنوب السودان.

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية التأهل إلى أمم إفريقيا والمقرر لها في المغرب لتعويض خيبة الخروج المبكر من البطولة في النسخة الماضية من الدور التمهيدي أمام منتخب تونس.