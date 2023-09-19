كشف ملابسات تداول فيديو تغيب فتاة عن أهليتها في الجيزة

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

وتبين من خلال المعلومات الأولية عن الواقعة، أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلى - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته صيدلانية "تعاني من مرض نفسي".

واستدعى الطبيب الصيدلي سيارة إسعاف لتحويل ابنته إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

وتكمنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات، من التوصل للمتغيبة رفقة مواطن- مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، ونشره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للتوصل لأهليتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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