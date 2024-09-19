حماس: العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا الخوف والدماء

قالت حركة المقاومة حماس، إن «عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر بالضفة الغربية، وعملية الاغتيال الجبانة ظهر اليوم، عبر القصف الجوي في قباطية جنوب جنين، وما يرافقها من اقتحام عسكري، هي محاولة جديدة فاشلة لن تنال من عزيمة أبناء شعب فلسطين البطل، ولن تهز من صموده وتشبثه بخيار المقاومة».

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس، أن «درب المقاومة بالضفة ماضٍ بلا هوادة، وأن هذه الدماء الزكية ستكون دافعاً لاستمرار العمليات النوعية»، قائلة إن «العدوان لن يجلب للاحتلال ومستوطنيه إلا مزيداً من الخوف والرعب والدماء والأشلاء».

واُستشهد ثلاثة شبان فلسطينيين، وأُصيب أربعة آخرون، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعملية دعس، في بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية في وقت سابق من اليوم، وحاصرت منزلا في البلدة، وقصفته بالقذائف، قبل أن تعتلي سطحه، وتسحب جثامين الشهداء الثلاثة، وإخراجهم من المنزل المحاصر، وفق ما أظهره مقطع فيديو.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة، بعد اكتشاف قوات خاصة بالقرب من مدرسة عزت أبو الرب، حيث أطلقت النار وصواريخ «الانيرجا» تجاه المنزل المحاصر.

وذكر شهود عيان، أن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب بالكتف من محيط المدارس، بالقرب من المنزل المحاصر.

وأفادت مراسلة «وفا»، بأن حالة من الهلع الشديد في صفوف طلبة مدرستي أبو الرب وقباطية، بسبب إطلاق الرصاص الكثيف، ومحاصرتهم في المنطقة المستهدفة.

وأضافت أن جنود الاحتلال منعوا طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى المنزل المحاصر، واعتلوا سطح أحد المنازل، وأجروا عمليات تفتيش، ثم فجروا قنبلة في المكان. كما أطلقوا الغاز السام المسيل للدموع تجاه عدد من الصحفيين المتواجدين للتغطية.



