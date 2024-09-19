موجة فيضان نهر أودر تصل لمدينة فروتسواف البولندية

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية البولندية صباح اليوم الخميس، أن منسوب المياه في نهر أودر الذي يتدفق عبر مدينة فروتسواف بلغ ذروته بعد منتصف الليل ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لبعض الوقت.

وبلغ منسوب المياه في محطة قياس تريستنو الكائنة خارج المدينة 31ر6 متر. وعادة ما يكون منسوب المياه أعلى قليلا من ثلاثة أمتار.

وموجة الفيضان الحالية أقل بشكل كبير من موجة الفيضان الكارثي لنهر أودر في 1997 عندما وصل منسوب المياه إلى 24ر7 متر في المدينة.

وحذر رئيس الوزراء دونالد توسك من التهوين من حدة الوضع، قائلا إنه "من المبكر للغاية إعلان الانتصار".

ومازال ارتفاع المياه في روافد أودر بجنوب غرب بولندا سببا رئيسيا للقلق.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن مياه أودر وروافده يمكن أن تظل مرتفعة حتى يوم الإثنين.