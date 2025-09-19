قطر تعلن نجاح وساطتها بالإفراج عن بريطانيين محتجزين في أفغانستان ووصولهما إلى الدوحة

أعلنت قطر، الجمعة، نجاح وساطتها بالإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان.

وأفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، بأن الدوحة "يسرت الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في أفغانستان".

وأوضحت أن "المحتجزين بيتر رينولد، وزوجته باربي رينولد، وصلا الدوحة، وسيغادران إلى لندن في وقت لاحق".

وأعرب وزير الدولة بوزارة الخارجية محمد الخليفي، عن تقدير قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والمملكة المتحدة، وفق البيان.

وشدد الخليفي، على أن "دولة قطر تحرص دائما في وساطتها على ترسيخ القيم الإنسانية عبر حماية الأرواح وضمان الحقوق".

وفي السياق ذاته، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في بيان، بجهود قطر "القيمة" في عملية الإفراج.

وأكد البديوي، أن هذه الجهود "تؤكد على سعي دولة قطر الدائم لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وقدرتها على التواصل مع جميع أطراف النزاع من خلالها سياستها الحكيمة المبنية على الوساطات والحوارات السلمية".

وفي مارس الماضي، تدهورت بشكل كبير صحة بيتر رينولد (80 عاما) عقب توقيفه مع زوجته (75 عاما) بأفغانستان مطلع فبراير الماضي، وفق ما قالت ابنته لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.

وأوقفت السلطات الأفغانية بيتر وباربي رينولد، اللذين كانا يديران هيئة تدريب في البلاد منذ 2009، في الأول من فبراير 2025 أثناء عودتهما إلى منزلهما في إقليم باميان غرب العاصمة كابل.

وحينها، أعلنت سلطات أفغانستان أنها أوقفت بريطانيَّين، وقال متحدث وزارة الداخلية الأفغانية في نهاية فبراير الماضي، إن "جهوداً جارية لحل هذه القضية".

ولا تعترف لندن بحكومة حركة طالبان في أفغانستان وليس لها علاقات دبلوماسية رسمية معها، وفق الصحيفة البريطانية.