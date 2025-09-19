6 غيابات للأهلي أمام سيراميكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة سيراميكا 6 لاعبين هم أحمد سيد زيزو وأمام عاشور وكريم فؤاد وأشرف داري ومحمد شكري للإصابة وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – نيتس جراديشار – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.