الجمعة 19 سبتمبر 2025 5:48 م
6 غيابات للأهلي أمام سيراميكا

محمد جلال
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 5:41 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 5:41 م

يستعد النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي في مباراة سيراميكا 6 لاعبين هم أحمد سيد زيزو وأمام عاشور وكريم فؤاد وأشرف داري ومحمد شكري للإصابة وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى العش.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا.

خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – نيتس جراديشار – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.


