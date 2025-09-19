6 غيابات للأهلي أمام سيراميكا

يستعد النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
ويغيب عن الأهلي في مباراة سيراميكا 6 لاعبين هم أحمد سيد زيزو وأمام عاشور وكريم فؤاد وأشرف داري ومحمد شكري للإصابة وأحمد عبد القادر لعدم الجاهزية الفنية.
وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا
حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا.
خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – مصطفى العش.
خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – أليو ديانج – مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أحمد رضا.
خط الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – نيتس جراديشار – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي – محمد شريف – حمزة عبد الكريم.