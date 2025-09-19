التعليم: حملة موجهة من مراكز الدروس الخصوصية لإبعاد الطلاب عن اختيار البكالوريا

نفى شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صحة إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد للمرحلة الثانوية، قائلا إن «وزير التعليم لم يصدرا أي تعليمات لتوجيه الطلاب أو أولياء الأمور نحو نظام بعينه».

وتساءل خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «صدى البلد» عن منطقية وعقلانية إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا، في ظل أن هناك 750 ألف طالب وطالبة التحقوا بمرحلة الثانوية العامة هذا العام.

وشدد أن نظام البكالوريا الجديد «اختياري» بحكم القانون الذي أقره البرلمان في يوليو الماضي، مضيفا أن دور الوزارة يقتصر على «التوعية فقط» لشرح الفروق بين النظامين مع ترك حرية الاختيار كاملة لولي الأمر والطالب.

وأكد أن البكالوريا تقدم نظاما شبيها بالأنظمة الموجودة في المدارس الدولية، لكن بالمدارس الحكومية، وبعدد مواد أقل وفرص امتحانية متعددة، وذلك استجابة لمناشدات أولياء الأمور على مدار سنوات لتغيير نظام الثانوية العامة الذي يمثل «كابوسا وضغطا» على الأسر المصرية.

واتهم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية بالوقوف وراء حملات التشكيك، قائلا: «هناك حملة موجهة ضد نظام البكالوريا من أصحاب المصالح وتحديدا أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والمعلمين غير التابعين للوزارة، تارة ينشرون أن المناهج ستكون صعبة، وأخرى أن الشهادة لن يكون معترفا بها».

وشدد أن البكالوريا المصرية هي شهادة محلية معترف بها ومقررة بالقانون، وتؤهل للالتحاق بالجامعات تماما مثل شهادة الثانوية العامة، مؤكدا أن «نشر الشائعات على منصات التواصل الاجتماعي والتضليل والتشكيك، لإثناء أولياء الأمور عن الاختيار، وتوجيه الطلاب للابتعاد عن البكالوريا؛ هو أمر سيئ للغاية».