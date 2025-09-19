وزير المالية الألماني: برلين تتابع أزمة الديون الفرنسية بقلق

قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، اليوم الجمعة، إن الحكومة الألمانية تتابع عن كثب أزمة الموازنة الجارية في فرنسا، وسط مخاوف من تسببها في زعزعة الاستقرار في منطقة اليورو.

ولفت الوزير لدى حديثه في اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، إلى "أنه ليست هناك أي علامات على أن التحديات السياسية التي تواجهها فرنسا حاليا تهدد منطقة اليورو".

لكنه أشار إلى أنه يتابع الأحداث في باريس عن كثب، مضيفا أن برلين تعلق أهمية خاصة على ألمانيا وفرنسا باعتبارهما محور يعزز الوحدة والإصلاح الأوروبيين.

وانهارت الحكومة الفرنسية الأسبوع الماضي بعدما خسر رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تصويتا على الثقة بعد أقل من 9 أشهر في المكتب بسبب إجراءات التقشف المخطط لها.

يذكر أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، لديها ثالث أعلى معدل ديون في الاتحاد الأوروبي بنسبة 114 % بعد اليونان وإيطاليا.