قال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إنه اعتقل 3 فلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة، بزعم محاولتهم تصنيع قذائف صاروخية.

وذكر في بيان، أن "قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووحدة اليمام الخاصة اعتقلت الليلة الماضية، بعملية استخبارية موجهة، أعضاء خلية يُشتبه بمحاولتهم إطلاق قذيفة صاروخية من بلدة كفر نعمة (قرب رام الله) الأسبوع الماضي".

وأضاف البيان: "طوقت القوات المبنى الذي تواجد فيه المشتبه بهم، وأطلقت النار باتجاهه، قبل أن يخرج ثلاثة أشخاص ليتم اعتقالهم".

وبحسب الجيش، عثرت القوات داخل المبنى على "عشرات القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة والمواد المتفجرة، إلى جانب أدلة مرتبطة بمحاولة تصنيع وإطلاق قذائف صاروخية"، فضلا عن ضبط "مخرطة لإنتاج القذائف".

وأشار الجيش إلى أن القوات "قامت بتدمير المضبوطات من قذائف ومواد متفجرة، فيما جرى نقل المعتقلين الثلاثة إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم".

وتمهيدًا لضم الضفة الغربية، ترتكب إسرائيل جرائم تشمل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

ومن شأن ضم الضفة الغربية إنهاء إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا، و165 ألفا و925 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبالتوازي مع الإبادة في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و160 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب بيانات فلسطينية.