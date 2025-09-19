أوضح فيل فودين، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن موهبة زميله النرويجي إرلينج هالاند التهديفية فريدة من نوعها.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في بطولة دوري أبطال أوروبا على الإطلاق، وذلك خلال فوز مانشستر سيتي 2-صفر على ضيفه نابولي الإيطالي، يوم الخميس، في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبعد شوط أول سلبي مع أبطال إيطاليا على ملعب الاتحاد، كسر هالاند الجمود عقب تسجيله الهدف الأول للفريق السماوي بعد فترة وجيزة من انطلاق الشوط الثاني بضربة رأس مذهلة بعدما تابع تمريرة أمامية رائعة من فودين.

ورفع هالاند رصيده في البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز إلى 50 هدفا، ليتجاوز الرقم القياسي السابق، الذي كان مسجلا باسم المهاجم الهولندي السابق رود فان نيستلروي، الذي أحرز ذات العدد من الأهداف في 62 مباراة.

ويعتقد فودين أن هالاند في مستوى فريد من نوعه عندما يتعلق الأمر بإيجاد طريق الشباك، حيث صرح الدولي الإنجليزي لشبكة تي إن تي سبورتس "يبدو أنه يحطم كل الأرقام القياسية".

وأضاف فودين: "حتى في سنه، ما قام به غير مسبوق، لا اعتقد أن أحدا سيحطم الأرقام القياسية التي سيحطمها إذا استمر في اللعب بنفس الطريقة".

وأشار فودين في حديثه، الذي نقله الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي "كان الشوط الأول محبطا بعض الشيء، فلم أتمكن من لمس الكرة كثيرا بين الخطوط نظرا لتماسك خط وسطهم".

وشدد نجم مانشستر سيتي بالقول: "لكنني كنت اعلم في الشوط الثاني، عندما انفتحت المباراة قليلا، أنه ستكون هناك فرصة أو فرصتان لتسديد الكرة".

وواصل: "نجحت في تمرير الكرة، وهذا شيء تدربنا عليه في التدريبات، إرلينج سيكون دائمًا متواجد".

وأكد: "لأعلم أنه موجود قبل أن ألعب الكرة، لذا كل ما يهم هو التواصل معه ومحاولة تكرار ذلك الآن، وآمل أن يسجل المزيد من الأهداف وأن أتمكن من مساعدته".

وبانتصاره على فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، يعني ذلك أن مانشستر سيتي قد بدأ موسمه الـ 15 على التوالي في دوري أبطال أوروبا بثلاث نقاط ثمينة.

وبعد هدف هالاند التاريخي، حسم جيريمي دوكو الفوز بهدف رائع آخر قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة.

وبينما يتطلع مانشستر سيتي للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، يعتقد فودين أن ناديه حقق بداية مثالية في هذا المسعى، حيث قال "إنها بداية مثالية - فوز بنتيجة 2-صفر على خصم صعب للغاية، من الواضح أنهم لعبوا بعشرة لاعبين في البداية (بعد طرد جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 21)، وهذا ساعدنا".

وقال: "لكنهم فريق يصعب اختراقه، وقد رأينا ذلك الليلة، كيف يحافظون على عمقهم، ويتيحون لك مساحات محدودة".

وختم فودين تصريحاته بالقول: "يتعلق الأمر بلعب الكرة في الوقت المناسب وكسر الخطوط، أعتقد أننا كنا أذكياء للغاية، ولم نفقد الكرة كثيرا وبشكل عام كان مستوانا جيدًا".