الجيش الأمريكي: قضينا على عنصر بارز في تنظيم داعش بسوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه قتل عضوًا بارزا في ميليشيا تنظيم الدولة الإرهابي "داعش"، خلال عملية في سوريا.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكي للعمليات في منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن قواتها شنت غارة لقتل عمر عبدالقادر، وهو عنصر بارز "كان يشكل تهديدًا مباشرًا للدولة الأمريكية".

وأضاف القائد براد كوبر: "لن نتراجع عن ملاحقتنا للإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة، أو قواتنا، أو قوات الحلفاء والشركاء في الخارج."

وأوضح، "أنني أثني على جهود مقاتلينا المهرة وجميع من دعموهم خلال المهمة."

وأكدت وحدة مكافحة الإرهاب العراقية عملية القتل، قائلة إن الرجل -المعروف أيضًا باسم عبد الرحمن الحلبي- شغل منصب رئيس العمليات والأمن الخارجي.

كما تردد أيضًا أنه كان متورطًا في التخطيط لهجمات في أوروبا والولايات المتحدة.