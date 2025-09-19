نجاح عملية جراحية لإزالة ورم من مفصل الركبة بمستشفى رأس الحكمة المركزي في مطروح

قال الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة المركزي نجح في إجراء تدخل جراحي لإزالة ورم من مفصل الركبة.

كانت مستشفى رأس الحكمة المركزي قد استقبلت مريضًا يبلغ من العمر 48 عامًا، يعاني من تورم أعلى مفصل الركبة مصاحب لالتهاب مزمن بالغشاء السينوفي للركبة اليمنى، مما تسبب في ألم مستمر مع حركة المريض، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتحضير المريض للعملية.

وأجرى الفريق الطبي التدخل الجراحي وتمت إزالة الورم من مفصل الركبة وإرساله إلى المعمل لتحليله والتعرف على نوعه، ثم وُضع المريض بالقسم الداخلي لمتابعته والتأكد من استقرار علاماته الحيوية، قبل أن يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.