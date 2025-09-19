روسيا: الاتهامات لموسكو بشأن الهجوم بالمسيرات على بولندا عارية من الصحة

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد فيما يتعلق بالطائرات المسيرة في بولندا، "لا أساس لها من الصحة".

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن زاخاروفا قولها: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء .

وأضافت المتحدثة: "ولم تذكر أي ظروف محددة تفسر النية الخبيثة المنسوبة لبلدنا، إن التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث، ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام الغرب الجماعي التام بكشف حقيقة الحادث".

وتابعت: "بطبيعة الحال، يتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".

كانت بولندا وصفت دخول طائرات مسيرة روسية مجالها الجوي في العاشر من الشهر الجاري بأنه "استفزاز متعمد"، ما دفع حلف شمال الأطلسي(الناتو) إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية إطلاقها طائرات مسيرة لاختراق المجال الجوي البولندي .