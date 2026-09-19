واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في تجربته الجديدة مع طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه إلى واحدة من أكبر لياليه في الدوري التركي، وسجل هاتريك وصنع هدفًا خلال الفوز الكبير على جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في الجولة السادسة من المسابقة.

ولم تكن ثلاثية صلاح مجرد هاتريك عابر، بعدما أصبح النجم المصري أول لاعب في صفوف طرابزون سبور يسجل ثلاثة أهداف في مرمى جالاتا سراي خلال مباراة على أرض الفريق، في تاريخ الدوري التركي الممتاز.

كما رفع صلاح رصيده إلى 6 أهداف في أول 3 مباريات له على ملعب طرابزون بالدوري التركي، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في أول ثلاث مباريات بيتية له مع الفريق منذ موسم 2000-2001، وفق بيانات أوبتا.

وواصل قائد منتخب مصر تحطيم الأرقام، بعدما أصبح أول لاعب يساهم في 4 أهداف خلال مباراة واحدة أمام جالاتا سراي منذ موسم 2014-2015، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع الهدف الرابع.

ولم يتوقف تألق صلاح عند الأرقام الفردية، إذ قاد طرابزون لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي في أول 3 مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم، وهو إنجاز لم يحققه الفريق منذ موسم 2013-2014.

أما جالاتا سراي، فتلقى واحدة من أقسى الهزائم في السنوات الأخيرة، بعدما خسر برباعية نظيفة، وهي أثقل هزيمة للفريق في الدوري التركي منذ تولي أوكان بوروك القيادة الفنية.

كما عادل طرابزون أكبر انتصار له في تاريخ مواجهاته مع جالاتا سراي، بعدما سبق له الفوز بالنتيجة نفسها في سبتمبر 2018.

وبين كل هذه الأرقام، يبقى محمد صلاح هو عنوان ليلة طرابزون، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع آخر، ليؤكد أن انتقاله إلى الدوري التركي فتح فصلًا جديدًا من الأرقام القياسية في مسيرته.