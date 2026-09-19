محافظ البحيرة توقد الشعلة من ميدان رشيد إيذانا بانطلاق احتفالات العيد القومي

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، يرافقها اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، بإيقاد شعلة من قلب ميدان رشيد؛ إيذانا بانطلاق احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 219.

وتجسد هذه المناسبة ذكرى انتصار أهالي مدينة رشيد على حملة "فريزر" الإنجليزية عام 1807، حيث سطر أبناء المحافظة بصلابتهم ووطنيتهم أروع ملاحم البطولة والتضحية دفاعا عن أرض الوطن وعزته.

وفي كلمتها خلال مراسم إيقاد الشعلة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن عيد البحيرة القومي ليس مجرد ذكرى تاريخية نعتز بها، بل هو دافع لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في كل القطاعات.

وأشادت المحافظ بالدور الوطني لأبناء البحيرة عبر التاريخ، مؤكدة على استمرار الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار اللواء محمد عمارة إلى الجاهزية الأمنية الكاملة لتأمين كل الفعاليات والأنشطة المتنوعة المقرر إقامتها على مدار أيام الاحتفال، لضمان خروج العيد القومي بالشكل الذي يليق بمكانة محافظة البحيرة وتاريخها العريق.

بدوره، أوضح الدكتور إلهامي ترابيس أن جامعة دمنهور تضع كل إمكانياتها العلمية والبحثية والشبابية لخدمة المجتمع البحراوي، مشاركة أبناء المحافظة فرحتهم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة.

شهدت مراسم إيقاد الشعلة حضورا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب جمع غفير من أهالي مدينة رشيد الذين احتشدوا في الميدان وسط رفع الأعلام والمظاهر الاحتفالية، معلنين بدء برنامج حافل بالافتتاحات للمشروعات الخدمية والفعاليات الثقافية والرياضية في مختلف مراكز ومدن المحافظة.