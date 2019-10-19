مرتضى: بيان الأهلي بعد تأجيل القمة؟ لا تتراجع يا خطيب وإنا لمنتظرون

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي، الذي أشار خلاله بعدم خوض أي مباراة في الدوري لحين مواجهة الزمالك، بعد تأجيل القمة 119 التي كان مقررا لها مساء اليوم السبت على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من المسابقة.

وصرح مرتضى عبر قناة الحدث اليوم "سعيد بموقف محمود الخطيب وعدم اللعب في الجونة إلا قبل مواجهة الزمالك، أنا المتضرر وليس أنت، لأن الأهلي سيحصل على راحة أسبوعين، بينما سيلعب الزمالك مباراة المقاولون وتنتظره مباراة مؤجلة في دوري الأبطال ضد جينيراسيون السنغالي يوم الخميس المقبل".

وأشار "الزمالك يعاني أيضا من عدة إصابات، قرار خوض مباراة المقاولون ظالم للزمالك، ووافقنا عليه احتراما لأمن البلد والجهة التي أعترض على الكثير من قراراتها".

وتابع رئيس الزمالك "أتعامل مع اتحاد الكرة، ومن الوارد الاختلاف مع اللجنة المؤقتة، سنواجه المقاولون العرب ليس خوفا من الأمن، بل احتراما لأمن البلد لأنهم يرون ما لا يراه".

ووجه مرتضى منصور كلامه لرئيس النادي الأهلي "أنت جدع ودكر يا خطيب، ونحن لمنتظرون، لا تتراجع في كلامك".

واستدرك "الأهلي ناد كبير وعظيم، ولكن إذا خاض مباراة الجونة، فمن الأشرف والأكرم للخطيب أن يتقدم باستقالته".

وواصل "أعلم أنك يا خطيب ستسمر للنهاية، ولن تلعب مباراة الجونة وسيحدث ما يحدث وأنت لن تتراجع في كلامك، لا شأن لك بالزمالك، أتراهن معك أنك ستلعب مباراة الجونة في الغردقة".

وأتم تصريحاته "هناك محاولات لزيادة الحضور الجماهيري لمباراة جينيراسيون من 5 آلاف إلى 20 ألف متفرج، ولكننا سنحترم ما يقوله الأمن ولن نفعل مثل غيرنا".