 قوات الجيش اليمني تحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة - بوابة الشروق
السبت 19 أكتوبر 2019 6:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟

النتـائـج تصويت

قوات الجيش اليمني تحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
عدن - أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 5:15 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 5:15 م

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مدينة الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر موقع (سبتمبرنت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت التقدم صوب مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي، حيث "أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها".

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك