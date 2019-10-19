قوات الجيش اليمني تحبط هجوما حوثيا جنوبي الحديدة

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم السبت، هجوما لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مدينة الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكر موقع (سبتمبرنت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مجموعة من مليشيا الحوثي حاولت التقدم صوب مواقع الجيش شرقي مدينة الدريهمي، حيث "أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة المليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في صفوفها".

وتواصل مليشيا الحوثي المتمردة، استهداف مواقع الجيش الوطني، في محافظة الحديدة ، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.