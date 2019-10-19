قسد: تركيا تمنع انسحاب مقاتلينا من رأس العين بشمال شرق سوريا

اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي تركيا بمنع انسحاب المقاتلين الأكراد من مدينة رأس العين شمال شرق سوريا تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وأنقرة.

وقال عبدي - وفقا لقناة روسيا اليوم اليوم السبت- : "إن الأتراك يمنعون انسحاب قواتنا والجرحى والمدنيين من سري كانيه (رأس العين)"، مشيرا إلى أن الاتفاق حول وقف إطلاق النار يتضمن نقطة أساسية تنص على فتح ممر برعاية أمريكية لخروج المقاتلين والجرحى والمدنيين.

وأضاف محذرا "إذا لم يتم الالتزام، سنعتبر ما حصل لعبة بين الأمريكيين وتركيا، إذ من جهة يمنعون انسحاب قواتنا، ومن جهة أخرى يدعون أنها لم تنسحب... سنعتبرها مؤامرة ضد قواتنا"، مشددا على التزام قواته بالانسحاب من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض، وبعمق 30 كيلومترا وصولا إلى الطريق الدولي (إم 4)، مؤكدا أن القوات ستنسحب من هذه المنطقة بمجرد السماح لها بالخروج من رأس العين.

وأعلنت الولايات المتحدة- في 17 أكتوبر الجاري، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان- التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على وقف كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.