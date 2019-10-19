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ميركل تبحث في اتصال هاتفي القضية الأوكرانية مع بوتين

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
(د ب أ)
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:21 م | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 8:21 م

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الصراع الأوكراني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت اليوم السبت: "إن الاتصال الهاتفي تركز على التحضير للقاء قمة قريب لمنتدى نورماندي".

ولم يتحدد موعد هذه القمة بعد.

وبحث الزعيمان أيضا الوضع في سورية وليبيا وكذلك المفاوضات الدائرة بشأن مواصلة نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

يدور الحديث عن منتدى نورماندي في علاقته بأوكرانيا عند وجود مساعي من كل من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا معا من أجل حل سياسي للأزمة في أوكرانيا.

وجاء وصف منتدى نورماندي بعد لقاء كل من المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا في ذلك الوقت بيترو بوروشينكو في منطقة نورماندي الفرنسية في 2014.

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