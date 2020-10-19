تركيا تسجل 1958 إصابة و75 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا إلى نحو 2000 حالة يوم الاثنين، لتصل بذلك إلى مستويات شهدتها البلاد آخر مرة في أوائل مايو أثناء تطبيق إجراءات العزل العام، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء الاثنين.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن 1958 حالة جديدة ظهرت عليها أعراض وشخصت بأنها مصابة بـ"كوفيد-19"، وذلك مع استمرار الحكومة في إعلان حصيلة من تظهر عليهم الأعراض فقط.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن العدد اليومي للإصابات لا يتضمن سوى من تظهر عليهم أعراض.

وكانت 1977 إصابة قد سجلت في السابع من مايو.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المصابين بالمرض في البلاد بلغ 349519 بحلول يوم الاثنين.

كما أظهرت البيانات وفاة 75 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أيضا أكبر حصيلة يومية منذ أوائل مايو، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9371.

وفرضت تركيا إجراءات عزل عام خلال العطلة الأسبوعية، وفرضت قيودا على السفر بين المدن وأغلقت المطاعم والمقاهي في وقت سابق من هذا العام لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس.

وتم رفع كل القيود تقريبا في يونيو، ومنذ ذلك الحين، تفرض الحكومة إجراءات كالتباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، كما تفرض غرامات على من يخالفون القواعد.