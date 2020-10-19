أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قائمة تضم أفضل 10 لاعبين في مركز الجناح الأيمن على مدار تاريخ كرة القدم الحديثة في أخر 70 عامًا.

وضمت القائمة التاريخية في مركز الجناح الأيمن.. كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكام ومواطنيه كيفن كيجان وستانلي ماثيوس، والأيرلندي الشمالي جورج بيست والكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي لويس فيجو والبرازيلي جارينشا ومواطنه جايرزينو، والنجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والهولندي آريين روبن.

مجلة "فرانس فوتبول" كانت قد أعلنت عن تقديمها جائزة استثنائية هذا العام أطلق عليها "الكرة الذهبية لفريق الأحلام" باختيار أفضل تشكيل مثالي في التاريخ سيكون من خلال تصويت 170 صحفيًا حول العالم، على أن تعلن النتائج بشهر ديسمبر المقبل.

وتنشر المجلة الفرنسية عبر موقعها الرسمي 10 لاعبين لكل مركز، يختار الجمهور اللاعب الأفضل من وجهة نظره، لكن الجائزة ستذهب فى النهاية لأصحاب الأصوات الأعلى من قبل الصحفيين.

جدير بالذكر أن المجلة كانت قد نشرت سابقا المرشحين لشغل مراكز حراسة المرمى والظهير الأيمن وقلب الدفاع والظهير الأيسر وخط الوسط.