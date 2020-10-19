سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات







بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأحد، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، استنادا إلى الاتفاقية الشاملة حول الصداقة الراسخة والتعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية العمانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية، أهمية تشجيع تنمية التجارة والشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يعود على الشعبين الصديقين بمزيد من النفع والنماء، واستعرض وجهات النظر بشأن مواجهة جائحة کورونا، وتداعياتها الاقتصادية وسبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون في هذا الصدد، وأهمية تكاتف المجتمع الدولي في سبيل دعم وتعميم الاستفادة لجميع الدول.

وتبادل الجانبان الآراء حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين دعم البلدين لكافة الجهود والمساعي السلمية الرامية إلى حل الخلافات الشائكة عبر الحوار والتفاهم وبناء الثقة وبما يعزز دعائم الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي.