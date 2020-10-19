 مسؤول بالنقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تمكنت من التكيف مع أزمة كورونا بجدارة - بوابة الشروق
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مسؤول بالنقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تمكنت من التكيف مع أزمة كورونا بجدارة

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
هديل هلال
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:49 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 10:49 م

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، إن المنطقة تمكنت من التكيف مع أزمة فيروس كورونا بجدارة، مشيرًا إلى أنها تمكنت من مواجهة الجائحة رغم اختلاف القدرات للأنظمة الصحية.

وأضاف أزعور، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أنه على يقين أن دول المنطقة ستتمكن من القيام بما هو مطلوب لمواجهة أزمة كورونا.

وأشار إلى أن ما يقلقه هو القدرة على النهوض السريع وعدم البقاء بين مستويي النمو المطلوب والممكن، والعودة بنمو اقتصادي أعلى العام المقبل، مناشدًا تفعيل الإصلاحات التي تساهم في الانتعاش وخلق فرص عمل.

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