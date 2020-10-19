نزلات البرد والصداع، كلها أمراض يتعرض لها الجميع من وقت لآخر ويحاولون تخليص أنفسهم من الألم عن طريقة الأدوية التي يكون لبعضها آثار جانبية سيئة، في الوقت الذي يمكن علاج كل ذلك، أو التخفيف من حدة المرض عن طريقة بضع حبات من القرنفل.

وعلى الرغم من صغر حبة القرنفل إلا أنها مليئة بالفوائد، لاحتوائها على فيتامين "C و K"، وبذلك ترفع من مناعة الجسم وتمنع تجلط الدم.

كما أن المركبات الموجودة في القرنفل تحافظ على صحة الكبد، ومستوى السكر في الدم ولهذا يجب أن يكون هذا النبات جزءً من الروتين اليومي- وفقًا لشبكة "تايمز ناو" الهندية.

ولم تتوقف فوائد القرنفل عند هذا الحد، لكن هناك مميزات أخرى وهي:

-تحسين رائحة الفم

يساعد القرنفل في التخلص تدريجيًا من طبقة البلاك التي تتراكم على الأسنان وعلاج التهابات اللثة والقضاء على البكتيريا المنتشرة في الفم.

كما توفر مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل الراحة من ألم الأسنان بمجرد تثبيت القرنفل داخل الفم لدقائق، إضافة إلى أنه يقضي على الرائحة الكريهة التي تصدر من الفم أحيانًا.

-علاج التهاب الحلق

ويحتوي القرنفل على خصائص مطهرة ومضادة للفيروسات والميكروبات، ولذلك شربه أو تناوله بشكل مباشر يخفف من التهاب الحلق ونزلات البرد والسعال.

كما يمكن استنشاق بخار زيت القرنفل بعد تسخينه لعلاج التهابات الحلق.

-التقليل من الصداع

يستطيع القرنفل التقليل من الصداع لاحتوائه على خصائص تسكن الآلام، وأفضل طريقة لاستخدامه هى سحق عدد من فصوص القرنفل، ووضعها في منديل واستنشاقها خلال الصداع.

-يساعد في الهضم

يحتوي القرنفل على مادة الأوجينول التي تساعد في عملية الهضم وتمنع الإمساك.

كما أن القرنفل غني بالألياف ويمكن للزيت الموجود فيه حماية من يتناوله من الإصابة بالقرحة الهضمية، إضافة إلى أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي.

-يحارب حب الشباب

يساعد القرنفل في التخلص من مشكلة حب الشباب لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساعد في مكافحة التهابات البشرة والقضاء على العدوى.