محمد يوسف مديرا فنيا للبنك الأهلي

اتم نادي البنك الأهلي اتفاقه على تولي محمد يوسف مهمة المدير الفني للفريق خلال الموسم المقبل، وذلك بعد رحيل عيد مرازيق، الذي نجح في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز.

وكان فريق البنك الأهلي قد تأهل للدوري الممتاز لأول مرة في التاريخ، بعدما احتل صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بالموسم المنقضي منذ عدة أيام.

ومن المُقرر أن يوقع محمد يوسف خلال الساعات غدًا الثلاثاء على عقود تدريب البنك الأهلي لمدة موسم واحد، على أن يتم عقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديمه لوسائل الإعلام خلال الساعات القادمة.

يُذكر أن اتحاد الكرة كان قرر في وقتٍ سابق عدم تولي أي مدرب في الدوري مهمة تدريب فريق آخر حال تقدمه بالاستقالة من فريقه السابق، على أن يُسمح له بالتدريب لمرة واحدة فقط إن تمت إقالته.

الجدير بالذكر أن محمد يوسف كان أحد المرشحين لتدريب الأهلي خلال الفترة الماضية عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، قبل أن تستقر إدارة الأحمر على التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وخاض محمد يوسف البالغ من العمر 50 عامًا العديد من التجارب الاحترافية في مسيرته أبرزها تولي تدريب الأهلي وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، كما تولى تدريب فرق بتروجيت وسموحة والشرطة العراقي.