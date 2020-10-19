قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، اليوم الاثنين، إن الوضع الوبائي في البلاد يشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات والوفيات جراء فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدًا أن الوزارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات لتعزيز المنظومة الصحية.

وأضاف الوزير - في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، على هامش ملتقى نظم بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس حول "مكافحة سرطان الثدي في ظل جائحة كورونا" - أن الوزارة بصدد تسخير إمكانياتها لاقتناء تجهيزات وسيارات إسعاف من أجل تعزيز المنظومة الصحية في ظل انتشار الوباء، مؤكدًا أن تونس مدرجة ضمن 3 دول سيتم تمكينها من اقتناء لقاح ضد فيروس "كورونا" بعد التأكد من نجاحه والانتهاء من تصنيعه.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في وقت سابق - تسجيل 5752 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس التاجي إلى 40 ألفًا و542 مصابًا، فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة إلى 626.