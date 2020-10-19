كندا: استمرار غلق الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى 21 نوفمبر المقبل بسبب كورونا

أعلنت كندا اليوم الاثنين استمرار غلق الحدود الكندية الأمريكية حتى 21 نوفمبر القادم، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بيل بلير، وزير الأمن العام الكندي - في تدوينة على حسابه على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "قرارنا هو استمرار إتاحة أفضل توصيات الصحة العامة من أجل أن يظل الكنديين بأمان".

وأضافت الشبكة أنه سيتم استمرار حركة مرور البضائع التجارية وإعفاء العمال من البقاء بالحجر الصحي لمدة 14 يوما عند دخول البلاد.

وأشارت الشبكة إلى أنه يسمح للمواطنين الكنديين وأصحاب الإقامات الدائمة من عبور الحدود مع الخضوع في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

وكانت كندا قد أعلنت تخفيف بعض القيود مطلع الشهر الجاري لأسباب إنسانية، كما أوضحت أنه يمكن لأي جنسية أجنبية التقديم على التأشيرة الكندية لأغراض إنسانية.

يذكر أنه تم فرض قيود على الحدود بين البلدين لأول مرة في مارس الماضي، ويتم تجديدها من خلال اتفاق مشترك كل شهر.