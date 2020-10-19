مجلة أمريكية: بومبيو يستضيف وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في واشنطن

يستضيف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الجمعة المقبل، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في لقائين منفصلين بواشنطن، لبحث المواجهات العسكرية بين البلدين، وفق ما ذكرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية اليوم الاثنين.

وقالت المجلة - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إنه من غير الواضح ما إذا كان الوزيرين الأرميني زهراب مناتساكانيان والأذربيجاني جيهون بيراموف، سيلتقيان في واشنطن أو ما إذا كان اجتماعا ثلاثيا سينعقد بين الوزراء الثلاثة، مشيرة إلى أن تنظيم الزيارتين في نفس الموعد يبرز مساعي الولايات المتحدة بذل جهودها، لإخماد النزاع القائم بين يريفان وباكو منذ أواخر الشهر الماضي والذي أدى لمقتل المئات من العسكريين والمدنيين من الطرفين.

وأشار التقرير، إلى أن الزيارة تقدم فرصة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض محاولته لممارسة القيادة على المستوى الدولي قبل أيام من خوضه انتخابات الرئاسة.

وتخوض أرمينيا وأذربيجان، منذ نحو 3 أسابيع، مواجهات عسكرية في إقليم ناجورنو قره باخ ذي الأغلبية الأرمنية والذي أعلن انفصاله عن باكو منذ عام 1994 دون اعتراف دولي، بعدما بدأ الجيش الأذري حملة عسكرية لاستعادة السيطرة على الإقليم. ولم يفلح اتفاقين لوقف إطلاق النار في إنهاء الموقف.

وترأس الولايات المتحدة - إلى جانب روسيا وفرنسا - ما يعرف بـ"مجموعة مينسك" التي تهدف بالأساس لإنهاء النزاع على ناجورنو قره باخ.