أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الشهادات الفنية لعام 2020، على أن يتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب التحويلات اعتبارا من الثلاثاء 20 أكتوبر حتى الخميس الموافق 22 أكتوبر.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان صحفي، أنه تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضي بنحو 15300 طالب وطالبة.

وقالت إنه تقدم إجمالى 212446 طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، وبلغ عدد الطلاب المرشحين 204980 طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن، واستنفد 7466 طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في ضوء الحد الأدني المعلن.

وأعلنت فتح موقع التنسيق الإلكتروني لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين، وسيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب التحويلات اعتبارا من الثلاثاء 20 أكتوبر وحتى الخميس 22 من نفس الشهر.