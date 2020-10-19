 وزارة الحج والعمرة السعودية: تطلع كبير لاستقبال المعتمرين من الخارج بعد أسبوع ونصف - بوابة الشروق
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وزارة الحج والعمرة السعودية: تطلع كبير لاستقبال المعتمرين من الخارج بعد أسبوع ونصف

هدى أمين
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:47 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 6:47 م

قال وكيل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور عمرو المداح، إنه تم البدء بمرحلة السماح للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي.

وأضاف خلال حوار لبرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أن هناك تطلع كبير المرحلة الثالثة التي ستبدأ بعد أسبوع ونصف، والخاصة باستقبال المعتمرين من الخارج، مؤكدًا الاستعداد لتلك المرحلة بالإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المعتمرين والعاملين.

وأوضح أنه سيزيد عدد المعتمرين إلى 20 ألف شخص بعد استقبال معتمري الخارج، مشيرًا إلى وضع خطة للتعامل مع ظهور أية حالات إصابة بكورونا.

وتابع وكيل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن الخطة تبدأ بعزل المصاب وتحديد المجموعة المرافقة له وفحصهم.

وسمحت السلطات السعودية، فجر الأحد، للمواطنين والمقيمين بأداء الصلاة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.


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