الإمارات تسجل 3 وفيات و915 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 466 حالة.



وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 915 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 116 ألفا و517 حالة.



ولفتت الوزارة إلى أن 1295 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 108 آلاف و811 حالة.



وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 77 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.