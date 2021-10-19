رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك: هزة اليوم لم تؤثر على البنية التحتية في مصر

الهادي: مصر بأمان.. ونتعرض منذ فجر التاريخ لهزات منطقة البحر المتوسط

قال رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك، الدكتور شريف الهادي، إن زلزال اليوم لم يؤثر على البنية التحتية في مصر رغم شعور أهالي القاهرة الكبرى وبعض أهالي قرى الواحات به، مؤكدا أن توابعه لن يكون لها تأثير.

وأوضح الهادي في تصريحات لـ" الشروق"، أن الزلزال لم يؤثر في كريت نهائيا رغم أنه نابع من شرق المدينة، ولكن نظرا لعمق الزلزال شعر البعض به، لأنه كلما زاد العمق زاد الإحساس على مسافات جغرافية أكبر، ولكن تموت موجات الزلزال مع بعد المسافة وهو شئ مطمئن.

وأضاف أن قوس منطقة الزلازل الذي يضرب منطقة شرق المتوسط يبعد عن مصر من ٣٥٠ إلى ٤٠٠ كيلو، وهذه المنطقة منذ فجر التاريخ تتميز بموجات زلازل نظرا لاندثار حافة القارة الإفريقية تحت القارة الأوربية، في منطقة البحر المتوسط، وبالتالي ينتج من احتكاك طبقات الأرض هزات عميقة وضحلة ومتوسطة، وتتميز هزات تلك المنطقة بأنها متوسطة العمق وتأثر على مصر منذ فجر التاريخ، وبالتالي ما حدث اليوم لا جديد فيه ومصر لم تدخل حيز أو حزام الزلازل وهي في أمان.

ولفت إلى أن عدد الزلازل المحسوسة محدود جدا من كل 100 ألف زلزال بمنطقة المتوسط، ولكن سرعة تواصل الاجتماعي ساعدت على سرعة انتشار الخبر.