مجلس الدولة عن حلف القاضيات الجدد اليمين القانونية: يوم تاريخي للمرأة وإنجاز للجمهورية الجديدة

قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، إن أداء القاضيات الجدد اليمين القانونية هو بمثابة يوم تاريخي ومضيء من أيام المرأة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن التحاق السيدات بالعمل القضائي في مجلس الدولة هو أحد إنجازات الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن 98 قاضية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعييهن قاضيات في مجلس الدولة، مؤكّدًا أنهن انضمنن إلى كتيبة العمل القضائي لتحقيق العدالة في مجلس الدولة الذي يمثّل حصن الحقوق والحريات، وفق تعبيره.

وأشار إلى أنّ المرأة المصرية تكون صاحبة ريادة وإبداع كلما أسند لها منصب، معقّبًا: "لا بديل عن النجاح".

وأوضح أنّ شروط التحاق القاضيات هي نفسها الشروط التي توضع لالتحاق القضاة "الرجال"، مؤكّدا أنّ القاضيات الجدد حصلن على ماجستير في القانون وتخرجن بتقدير امتياز أو جيد جدًا.

وأدى اليوم ٩٨ قاضية ممن تم إلحاقهن بمجلس الدولة نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وأمينه العام المستشار طه كرسوع، وذلك في حدث غير مسبوق ولم يشهده مجلس الدولة منذ إنشائه عام ١٩٤٦.

وكان الرئيس السيسي، قد أصدر في ٤ أكتوبر الجاري، القرار الجمهوري رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٢١ بتعيين ٩٨ قاضية بمجلس الدولة، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة.