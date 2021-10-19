 محامي شيكابالا: اتحاد الكرة رفض التعامل مع مركز التسوية والتحكيم.. والعقوبة ظالمة - بوابة الشروق
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محامي شيكابالا: اتحاد الكرة رفض التعامل مع مركز التسوية والتحكيم.. والعقوبة ظالمة

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 - 12:05 ص

كشف كمال شعيب، محامي محمود عبدالرازق شيكابالا، عن موعد الحكم بالنطق في القضية المرفوعة ضد عقوبة اتحاد الكرة الموقعة على قائد الزمالك.

اتحاد الكرة كان قد أعلن في وقت سابق، إيقاف شيكابالا 8 أشهر قبل أن يتم تخفيضها لـ 8 مباريات وذلك بعد اشتباكه مع رئيس اتحاد الكرة، في المباراة النهائية ببطولة الدوري بين الزمالك والبنك الأهلي.

وقال كمال شعيب في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": «جلسة النطق بالحكم في القضية المرفوعة بمركز التسوية والتحكيم ضد عقوبة شيكابالا ستقام غد الثلاثاء».

وأضاف: «المحكمة كانت تريد الإطلاع على حقيقة التحقيق مع شيكابالا قبل النطق بالحكم أم لا، ولكن تم التعامل بشكل غير لائق مع هذا الطلب واضطررنا اثباته بالشرطة».

وأكمل محامي شيكابالا: «اتحاد الكرة قال إنه لا يتعامل مع مركز التسوية والتحكيم ولا يلتزم بقراراته وإن صدر قرارا على العقوبة لن يتم تنفيذه».

وأتم: «أعتقد أنها عقوبة ظالمة للغاية وكنت أتمنى أن يتراجع اتحاد الكرة عن تطبيق العقوبة لأنها مخالفة للائحة، كما نتمنى أن يلتزم اتحاد الكرة بقرار مركز التسوية والتحكيم».


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