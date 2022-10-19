 ضبط 6 آلاف لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء بالعياط - بوابة الشروق
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ضبط 6 آلاف لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء بالعياط

محمود عبدالسلام
نشر في: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أكتوبر 2022 - 11:54 ص

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسق مع الجهات المعنية، حملة تموينية مبكرة استهدفت عددا من الأسواق والمحلات التجارية وثلاجات حفظ السلع الغذائية، بمركزي العياط والبدرشين؛ لمراقبة الأسواق ومتابعتها، ومواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط الأسعار والخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 آلاف لتر سولار قبل بيعة بالسوق السوداء، وضبط كمية من السكر التموينى المعبأ بحيازة أحد الأفراد قبل تهريبه بمدينة العياط.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان سكر تموينى سائب بمدينة البدرشين، قبل حجبها عن التداول بالأسواق.

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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