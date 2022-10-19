ألقت قوات الأمن السعودية القبض على خمسة أشخاص حاولوا تهريب أكثر من 9ر3 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة مخبأة داخل شحنة "فلفل".



وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي،اليوم الأربعاء،"أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب989ر3 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة "فلفل".



وأضاف أنه "تم القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن (سعودي)".



وأوضح أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".



ولم يذكر الرائد محمد النجيدي، من أين جاءت الحبوب المضبوطة، ولكن يعتقد أن معظم الكبتاجون المصادر في الخليج مصدره سوريا ولبنان.