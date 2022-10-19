الصحة العالمية تدعو لتحرك عاجل لمنع «إبادة جماعية» في تيجراي الإثيوبي

استنكر مدير منظمة الصحة العالمية ما وصفه بالوضع المزري في إقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب في شمال إثيوبيا، ودعا إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لمنع ارتكاب "إبادة".



وقال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس للصحفيين في مقر المنظمة في جنيف إن "العالم لا يولي اهتماما كافيا"، وشدد على أن "المجال ضيق للغاية لمنع إبادة جماعية في تيجراي"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف المسؤول الأممي المنحدر من ذلك الإقليم أن "الهجمات المتعمدة ضد المدنيين أو البنية التحتية المدنية ترقى إلى جرائم حرب".



وحث "المجتمع الدولي ووسائل الإعلام على إيلاء هذه الأزمة الاهتمام الذي تستحق"، وكشف أن العديد من أفراد عائلته ما زالوا في هذه المنطقة.