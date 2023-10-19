أول تعليق من نيمار بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

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علق البرازيلي نيمار، نجم نادي الهلال السعودي، على إصابته بقطع في الرباط الصليبي. تعرض نيمار للإصابة في مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أوضحت الفحوص الطبية تعرّض نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف. على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

كتب نيمار عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"إنها لحظة حزينة للغاية، الأسوأ في حياتي". تابع:"أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة أحتاج إلى دعم عائلتي وأصدقائي".

أضاف:"ليس من السهل أن تصاب، وتخضع لعملية جراحية ثم تفعل ذلك مرة أخرى بعد أربعة أشهر فقط".

أتم:"لدي إيمان، أتركه في يد الله”.

يذكر أن نجم باريس سان جيرمان السابق انضم إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي. وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.