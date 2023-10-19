تجديد حبس المتهم بالتعدي على فتاة بالسب في الجيزة

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة تجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على فتاة بالسب والشتم عقب تداول مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام" في الجيزة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات رجال المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى الفتيات لفظياً والتعدى عليها بالسب والشتم وإلقاء كوب به قهوة على ملابسها.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها وبسؤالها قررت بقيام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتحرش اللفظى بها بدائرة قسم شرطة العجوزة، كما أمكن تحديد مرتكب الواقعة عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.