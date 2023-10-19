لافروف: خطر تطور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، صباح اليوم الخميس، أن خطر تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية أمر جدي للغاية، معتبرا أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء هو عمل استفزازي.

وقال لافروف، للصحفيين، "بالنسبة لقطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف لافروف "أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما، وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة".

ويستمر التصعيد بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.