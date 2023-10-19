جدد البرلمان العربي دعمه ومساندته للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية، مشددا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة والحرية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس.

وأكد البرلمان العربي خلال اجتماع لجنة فلسطين التابعة له، برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اليوم الخميس، أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة يتحقق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

وأصدر البرلمان بيانا في ختام الاجتماع، اعرب فيه عن إدانة واستنكار جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد المدنيين واستهدافها الممنهج للأطفال والنساء، مشيرا إلى أن هذا يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها ويحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحمل البرلمان العربي، المجتمع الدولي المسئولية لصمته أمام جرائم الاحتلال الوحشية، مشددا على أن هذا الصمت مرفوضا وغير مقبول أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا.

كما حمل البرلمان العربي، الدول الكبرى الداعمة لجرائم القوة القائمة بالاحتلال، مسئولية أرواح المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ التي أزهقتهم الغارات الإسرائيلية الغادرة، مطالبا بتحكيم صوت الضمير الإنساني.

وأكد البرلمان العربي بصفته، ممثًلا للشعوب العربية، على موقفه الرافض لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني في غزة خارج أراضيهم وتشريد مئات الآلاف بتدمير منازلهم، مشددا على أن التهجير القسري جريمة ضد الإنسانية لابد من إيقافها ومحاسبة داعميها.

وطالب البرلمان العربي الشعب العربي والشعوب الإسلامية بمقاطعة منتجات الدول التي أعلنت دعمها للقوة القائمة بالاحتلال.

ودعا لفتح صناديق مالية شعبية في الدول العربية لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار وحرب التجويع والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوة الاحلالل الغاصبة.

كما جدد البرلمان العربي الدعوة لكافة وسائل الإعلام العربية وبخاصة الناطقة باللغات الأجنبية لمواجهة التضليل الإعلامي الغربي المساند للقوة القائمة بالاحتلال.