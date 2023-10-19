الجيش الإسرائيلي: مستعدون لقتال طويل الأمد في غزة

قال الجيش الإسرائيلي، إنه مستعد لقتال «طويل الأمد» في غزة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، إن جيش بلاده قادر على خوض الحرب في أكثر من جبهة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، صباح الخميس: «نحن نستطيع خوض حرب على أكثر من جبهة، الجيش مستعد للقتال في الشمال والجنوب وأي مكان آخر يطلب منه القتال فيه».

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب، أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمر لا مفر منه.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، الأربعاء، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.