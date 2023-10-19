المتحدث باسم نتنياهو: قادرون على خوض الحرب في أكثر من جبهة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان، إن جيش بلاده قادر على خوض الحرب في أكثر من جبهة.

وأضاف في تصريحات لفضائية «العربية»، صباح الخميس: «نستطيع خوض حرب على أكثر من جبهة، الجيش مستعد للقتال في الشمال والجنوب وأي مكان آخر يطلب منه القتال فيه».

ولفت إلى أن حركة «حماس» مشكلة يجب أن تحل بشكل جذري ودائم، زاعمًا أن تدميرها سيعزز لاحقًا فرص السلام والأمان والاستقرار في المنطقة.

وأكمل: «لا يمكن السماح بأن تشن حماس مثل هذا الهجوم الوحشي مرة أخرى، وكما لا يتعايش العالم مع داعش فلن نتعايش مع حماس، وكما دُمرت داعش سندمر حماس»، بحسب تعبيره.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السبت الماضي، إلى 1354 شهيدًا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني، اليوم الخميس.

وقال متحدّث باسم الوزارة، في بيان تلاه أمام الصحفيين، إنّ «عدد الشهداء بلغ نحو 1354 وعدد الإصابات بلغ نحو 5600 إصابة».

في المقابل، قالت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي نشر أسماء 31 عسكرياً قُتلوا في هجوم «حماس».

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» قد ذكرت، أمس، أن الجيش أعلن ارتفاع عدد جنوده الذين قتلوا إلى 189 جندياً. وبإعلان اليوم، يكون العدد الإجمالي ارتفع إلى 220 قتيلاً في صفوف الجيش.