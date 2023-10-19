 بايدن: 20 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة.. نحاول توصيل المزيد ولكن ليس لحماس - بوابة الشروق
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بايدن: 20 شاحنة مساعدات ستدخل إلى غزة.. نحاول توصيل المزيد ولكن ليس لحماس

هديل هلال
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 12:02 ص | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 12:02 ص

- الرئيس الأمريكي يشيد بدور السيسي: يستحق التقدير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن «تحرك شاحنات المساعدات من الجانب المصري عبر معبر رفح ربما يبدأ غدًا»، معقبًا: «أعتقد ربما تجري الأمور بشكل سلس يوم الجمعة».

وأضاف خلال تصريحات صحفية، مساء الأربعاء، أن «اتفقنا على فتح معبر رفح لدخول 20 شاحنة بحد أقصى تحمل مساعدات إنسانية لغزة».

وأشار إلى أن «هناك 160 شاحنة مساعدات موجودة على الجانب المصري»، موضحًا أنها لن تدخل دفعة واحدة إلى غزة.

ولفت إلى إرسال دفعة أولى ممثلة في 20 شاحنة، معقبًا: «الأمم المتحدة ستكون موجودة، وسيكون هناك إشراف على توزيع المساعدات وتحديد الحيز الزمني».

واستطرد: «النقطة الأساسية أن المساعدات ستتوقف لو صادرت حماس المساعدات ولم تسمح بمرورها، نحن لا نريد إرسال مساعدات إنسانية إلى حماس».

وأكد أن الفضل يعود إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إدخال المساعدات لقطاع غزة؛ بسبب جهوده وتعاونه مع واشنطن، قائلا: يستحق التقدير للدور الذي بذله.


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