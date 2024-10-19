الشركة المالكة لفندق هيلتون رمسيس تعرض على البنوك جدولة 140 مليون دولار خلال 5 سنوات

• مصادر: العربية للفنادق تخبر البنوك برغبتها بيع فندق سفير شرم للإنفاق على مشروعاتها القائمة



عرضت الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة المالكة لفندق رمسيس هيلتون بالقاهرة على البنوك الدائنة جدولة الديون المستحقة عليها خلال ٥ سنوات، بحسب تصريحات مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن الشركة اجتمعت مؤخرا مع البنوك الدائنة لعرض خطتها لجدولة الديون المستحقة عليها والتى تبلغ 140 مليون دولار أصل الدين بخلاف 60 مليون دولار. تمثل فوائد وغرامات التأخير.

وبحسب المصادر فإن الشركة أخبرت البنوك بخطتها لبيع فندق سفير بمدينة شرم الشيخ وتوجيه حصيلة البيع للإنفاق على خطط تطوير الفنادق المملوكة لها وعلى رأسها فندق رمسيس هيلتون.

وتمتلك العربية الدولية للفنادق التى تأسست عام ١٩٧٥ نحو ٦ فنادق ما بين القاهرة والبحر الأحمر وبورسعيد أبرزها فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة والذى يتفاوض على شرائه أحد المستثمرين القطريين مقابل حوالى ٣٥٠ مليون دولار.

ويضم تحالف البنوك الدائنة كل من المصرف العربى الدولى، وبنك الشركة العربية المصرفية، ومصر، القاهرة وقناة السويس، وسبق أن اقترضت الشركة مبلغ ١٥٠ مليون دولار للإنفاق على عمليات التطوير للفنادق المملوكة لها، وحسب المصادر فإن الأصول التى تعتزم الشركة بيعها لتسوية الديون المستحقة عليها لا تشمل فندق رمسيس هيلتون بالقاهرة حيث تمتلك وتدير الشركة نحو ٢٣٠٠ غرفة فندقية تتوزع على أصولها المختلفة.

وتستحوذ مجموعة الصافى على نحو ٥٣٪ من رأسمال الشركة العربية الدولية للفنادق وتتوزع باقى المساهمات ما بين المصرف العربى الدولى وبنك مصر والنادى الأهلى للألعاب الرياضية.

يذكر أنه تم افتتاح فندق رمسيس هيلتون عام 1981 بعد أن استغرق بناؤه 3 سنوات بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار، وتعاقدت الشركة العربية الدولية للسياحة والفنادق ــ الشركة المالكة للفندق ــ مع شركة هيلتون العالمية لإدارة الفندق منذ ذلك التاريخ حتى الآن، ويتكون الفندق من 859 غرفة وجناحا وبه 8 مطاعم ويبلغ ارتفاعه 36 طابقا، ورصدت الشركة من عام ٢٠١٩ نحو مليار جنيه لتطوير الفندق على مدار أربع سنوات.